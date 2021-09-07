Минюст США пообещал защитить жительниц Техаса от запрета на аборты

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд пообещал жительницам Техаса оспорить закон об ограничениях на аборты, введеном на прошлой неделе в штате. Об этом сообщает Fox News.

Генпрокурор заявил, что министерство юстиции сейчас в срочном порядке изучает все возможные варианты того, как можно оспорить принятый 1 сентября закон SB8, чтобы «защитить конституционные права женщин и других лиц, включая доступ к услуге аборта». Гарланд отметил, чт этот законопроект нарушает право граждан на свободу доступа к медицинским учреждениям.

Согласно вступившему в силу новому закону, запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением станут случаи, когда зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования. Единственный случай, когда женщина может законно сделать аборт, — если присутствует «чрезвычайная ситуация медицинского характера». При этом правозащитные группы отмечают, что фактически закон вводит запрет на аборты вообще, поскольку 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на сроке от шести недель беременности.

Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон — в том числе, добраться до медучреждения, где запланирована операция. Граждане, выигравшие такие иски, «будут иметь право на получение» не менее 10 тысяч долларов.