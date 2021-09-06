Единоверцы Байдена ополчились на него из-за абортов

Единоверцы президента США Джо Байдена, который является первым католиком на этом посту за более чем 60 лет, ополчились на него из-за позиции политика по абортам. Об этом пишет Politico.

Байден подвергается критике со стороны католиков-консерваторов еще с тех пор, как в ходе предвыборной кампании 2020 года в конечном итоге выступил против так называемой поправки Хайда, согласно которой проведение абортов не может субсидироваться за счет бюджета и которую он поддерживал на протяжении всей своей почти 30-летней карьеры. Как считает издание, именно этот шаг во многом обеспечил ему победу на выборах, однако заставил отвернуться от него консервативных католиков, считающих аборты аморальной практикой.

Так, в феврале архиепископ Джозеф Ф. Науманн из Канзас-Сити заявил, что Байден должен перестать называть себя «набожным католиком» и признать, что его взгляд на аборты противоречит католическому моральному учению. В апреле кардинал Раймонд Берк назвал американского лидера отступником. После этого, в июне, Конференция католических епископов США, представляющая собой собрание епископов и кардиналов, в ходе открытых дебатов представила документ, который оправдывает запрет принимать причастие политикам, выступающим за возможность проведения абортов.

В очередной раз критика в адрес главы Белого дома обострилась после того, как он высказался о вступившем в силу в штате Техас законопроекте, который запретил женщинам делать аборт на сроке больше шести недель. Тогда Байден заявил, что подобный закон грубо нарушает конституционные права американок, и пообещал предпринять «общегосударственные усилия», чтобы оспорить его.

Как отмечает Politico, с момента вступления в должность президента разногласия между Байденом и его единоверцами заметно усилились. В частности, этому способствовало то, что он отменил ограничения на проведение абортов, введенные его предшественником Дональдом Трампом, и отказался включать в бюджет страны на 2022 год упоминание о «поправке Хайда». В итоге политик стал пользоваться популярностью среди католиков с более «левыми» убеждениями. Так, некоторые из них посчитали, что Байден может сделать для признания абортов то же самое, что в свое время сделал 44-й президент США Барак Обама для признания однополых браков.

В то же время в приходе Байдена в его родном штате Делавэр поддерживать политика отказались. Так, после заявлений президента относительно техасского законопроекта у церкви Святого Иосифа в Уилмингтоне, где Байден регулярно посещает богослужения вместе с семьей, собрались протестующие из его же прихода с плакатами. В частности, они обвинили Байдена в том, что он является «фейковым католиком».

Ранее в сентябре в американском штате Техас начал действовать закон, запрещающий женщинам делать аборты на сроке более шести недель. Его действие распространяется даже на те случаи, когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. При этом 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на более поздних сроках — таким образом данный законопроект фактически ограничил аборты вообще.

