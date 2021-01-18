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Байден отменит введенные Трампом ограничения на аборты

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Фото: Reuters

Избранный президент США Джо Байден готовится отменить ограничения на аборты и другие меры, введенные в сфере планирования семьи нынешним главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC.

Дональд Трамп за четыре года своего президентства запретил финансировать из федерального бюджета организации, продвигающие аборты, запретил фирмам по планированию семьи перенаправлять людей в клиники, где делаются аборты, чем значительно снизил приток их клиентов.

Он также позволил нанимателям отказываться предоставлять работникам контрацептивы по религиозным или этическим соображениям. К тому же он расширил так называемую поправку Хайда, которая ограничивала оплату аборта по страховке для федеральных работников случаями изнасилования либо инцеста: теперь под нее попадали не только получатели бесплатной медицинской страховки, но и многие другие зависимые от федерального бюджета группы населения. Отмечается, что в первую очередь меры Трампа вредили этническим меньшинствам и малообеспеченному слою.

С приходом Байдена все эти решения, вероятно, будут отменены в первые же месяцы его срока. Как отмечает издание, Байден долгое время поддерживал поправку Хайда из-за своих религиозных убеждений, но под давлением критики отказался от такой позиции и стал сторонником большей свободы в вопросах абортов.

В ноябре взгляды Байдена расстроили представителей РПЦ: священнослужители осудили его позицию по вопросам абортов и операций по «смене пола».

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