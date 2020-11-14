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Байден расстроил РПЦ своими взглядами

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Фото: Стрингер / РИА Новости

Избранный президент США Джо Байден расстроил представителей РПЦ. Свои сожаления выразил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, отметив, что демократ придерживается взглядов, идущих вразрез с учением католической церкви, прихожанином которой он является. Его слова приводит «Интерфакс».

«Очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот мы знаем, какое учение исповедует католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению», — рассказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

В Московском патриархате также выразили надежду, что став президентом США, Байден будет действовать в русле учений католической церкви — перестанет поддерживать аборты и операции по смене пола.

Претендент на должность главы Белого дома Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Нынешний американский лидер Дональд Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

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