Байден расстроил РПЦ своими взглядами

Избранный президент США Джо Байден расстроил представителей РПЦ. Свои сожаления выразил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, отметив, что демократ придерживается взглядов, идущих вразрез с учением католической церкви, прихожанином которой он является. Его слова приводит «Интерфакс».

«Очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот мы знаем, какое учение исповедует католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению», — рассказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

В Московском патриархате также выразили надежду, что став президентом США, Байден будет действовать в русле учений католической церкви — перестанет поддерживать аборты и операции по смене пола.

Претендент на должность главы Белого дома Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Нынешний американский лидер Дональд Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.