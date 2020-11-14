Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россиян призвали молчать из-за коронавируса
Советский тренер раскритиковал решение Черчесова убрать Дзюбу из сборной
На актера из «Гарри Поттера» подали в суд
В Германии заявили об атаке на Россию из-за инцидента с Навальным
Врач предостерег россиян от покупки «бесполезного» термометра
Лукашенко оценил позицию Путина по ситуации в Белоруссии
Бойцу ММА Харитонову после драки с «Бородой» потребовалась операция
Вирусолог назвал способных избежать тяжелой формы COVID-19 людей
В Карабах отправилось еще 20 российских Ил-76 с миротворцами
Новости партнеров

Трамп впервые допустил победу Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что следующую американскую администрацию возглавит не он, а его соперник — демократ Джо Байден. Он намекнул на возможную победу Байдена, выступая в Белом доме перед журналистами, передает ТАСС.

Он также отметил, что администрация не будет закрываться из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

«Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет [следующая] администрация — видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Он выразил готовность признать поражение на выборах только в случае, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.

7 ноября Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд отказал сторонникам Трампа в требовании не учитывать голоса в Пенсильвании
Трамп назвал срок появления американской вакцины от COVID-19 в широком доступе
Трамп прокомментировал возможность введения карантина в США