Трамп впервые допустил победу Байдена

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что следующую американскую администрацию возглавит не он, а его соперник — демократ Джо Байден. Он намекнул на возможную победу Байдена, выступая в Белом доме перед журналистами, передает ТАСС.

Он также отметил, что администрация не будет закрываться из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

«Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет [следующая] администрация — видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Он выразил готовность признать поражение на выборах только в случае, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.

7 ноября Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.