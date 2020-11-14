Президент США Дональд Трамп назвал дату появления американской вакцины от COVID-19 в широком доступе. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, вакцина станет доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года.

«Мы ждем одобрения. В апреле вакцина будет широко доступна для всего населения за исключением штата Нью-Йорк, где губернатор по политическим причинам — что плохо по соображениям здравоохранения — решил отложить вопрос с вакцинацией», — сказал Трамп.

Ранее американская Pfizer и немецкая BioNTech сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Ее эффективность составляет порядка 90 процентов. Вслед за этим в РФПИ заявили, что эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» равна 92 процентам.