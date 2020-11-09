Стало известно об успехе испытаний вакцины от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий биотехнологический партнер BioNTech объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины BNT162b2 от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из заявления компании, передает в понедельник, 9 ноября, РИА Новости.

Уточняется, что третья фаза продемонстрировала эффективность вакцины более чем у 90 процентах испытуемых.

«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90 процентов эффективна в предотвращении COVID-19 (...) в первом промежуточном анализе эффективности», — указано в сообщении.

В конце октября стало известно, что лишь часть населения Европейского союза (ЕС) может получить вакцину от коронавируса до 2022 года. Возможная нехватка препаратов связана с тем, что потенциальные вакцины от COVID-19, которые зарезервировал ЕС, могут быть неэффективными или не смогут производиться в достаточном количестве.

Всего Европа зарезервировала более одного миллиарда доз потенциальных вакцин от коронавируса. Их разрабатывают такие компании, как AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Как рассказал представитель ЕС, сейчас ведутся переговоры с CureVac, Moderna и Pfizer.