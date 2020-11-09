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Первые партии вакцины от COVID-19 начали поступать в российские клиники

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В российские клиники начали поступать первые партии отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины с производственных площадок непосредственно в медицинские организации», — сказал министр, добавив, что поставки будут ежедневно наращиваться.

Научно-производственная компания «Генериум» запустила производство препарата в конце октября. Право производить вакцину также имеют АО «Биннофарм» и филиал «Медгамал» центра имени Гамалеи.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что добровольная массовая вакцинация населения в Москве и Подмосковье может начаться примерно в конце ноября.

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