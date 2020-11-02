Глава «Вектора» назвал сроки вакцинации «ЭпиВакКороной»

Массовую вакцинацию от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» начнут в 2021 году, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов порталу «стопкоронавирус.рф».

Он добавил, что в приоритетном порядке от коронавируса начнут прививать работников медицинских организаций, полицейских, работников торговли, предприятий общественного питания, а также других сотрудников, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей. Максютов пояснил, что главное преимущество вакцины «ЭпиВакКорона» — эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.

Ранее стало известно, что первые добровольцы, которые будут участвовать в новом, пострегистрационном этапе испытаний российского препарата «ЭпиВакКорона», получат прививку в ноябре. В Роспотребнадзоре уточнили, что набор добровольцев еще не начался.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса. Ее клинические испытания завершились 30 сентября, а 14 октября вакцину официально зарегистрировали. Вакцина «Вектора» — пептидный препарат, который содержит искусственно синтезированные белки. Они помогают иммунной системе человека отреагировать на вирус и способствуют развитию иммунитета.