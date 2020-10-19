Центр «Вектор» рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 на животных

Вакцина «ЭпиВакКорона» от COVID-19 показала высокий иммунитет у животных и низших приматов, на которых испытывали препарат. Об этом заявил генеральный директор центра-разработчика «Вектор» Ринат Максютов, передает «Интерфакс».

Максютов рассказал, что вакцина показала стопроцентную защиту от тяжелого течения коронавируса. Кроме низших приматов, в испытании участвовали хомяки и кролики.

По словам гендиректора «Вектора», при изучении реакции организма приматов выяснилось, что антитела высоких титров у 100 процентов животных вырабатываются уже через две-три недели после первой вакцинации, что способствует формированию иммунного ответа клеток. Через 14 суток у вакцинированных особей не обнаружили изменений легких, характерных для вирусных пневмоний, в то время как у тех, кто не получил прививку, легочная ткань была обширно заражена, добавил он.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» 14 октября. Как сообщили в Роспотребнадзоре, первую серию препарата начнут производить в конце месяца, его выход в гражданский оборот ожидается в январе 2021 года. В «ЭпиВакКороне» нет биологического агента – она содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, которые позволяют иммунной системе опознать частицы вируса и отреагировать на коронавирус.

Первую российскую вакцину, «Спутник V», разработал центр имени Гамалеи, массовое производство началось 15 августа. Она отличается от «ЭпиВакКороны» способом создания — это аденовирусный препарат, созданный на основе другого аденовируса. В него встроен ген коронавируса, который при попадании в клетки образует в них белок, вызывающий иммунитет и способствующий развитию антител.