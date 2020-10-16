Названы сроки начала производства вакцины «Вектора» от COVID-19

Первую серию российской вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» начнут производить в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что речь идет о первой пострегистрационной серии препарата.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса, ее клинические исследования закончились 30 сентября. Президент Владимир Путин объявил о регистрации препарата 14 октября, в его испытании примут участие 30 тысяч россиян. Вакцина содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, которые помогают иммунной системе человека опознать вирусные частицы и отреагировать на инфекцию. Это должно способствовать развитию иммунитета.

Массовое производство первой российской вакцины «Спутник V» от центра имени Гамалеи началось 15 августа. Она отличается от «ЭпиВакКороны» способом создания — это аденовирусный препарат, созданный на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белок, который вызывает иммунитет и способствует развитию антител.