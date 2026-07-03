Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ

В результате ракетного обстрела Белгорода погибла мирная жительница

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперштабе российского региона в MAX.

В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница.

Также нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры — в некоторых муниципалитетах фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Помимо этого, на территории инфраструктурного объекта случилось возгорание.

«Все аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется», — говорится в публикации.

Ранее ВСУ атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено шесть украинских дронов. По словам губернатора Дмитрия Миляева, в результате атаки никто не пострадал.