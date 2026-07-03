Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:55, 3 июля 2026Россия

Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ

В результате ракетного обстрела Белгорода погибла мирная жительница
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперштабе российского региона в MAX.

В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница.

Также нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры — в некоторых муниципалитетах фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Помимо этого, на территории инфраструктурного объекта случилось возгорание.

«Все аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется», — говорится в публикации.

Ранее ВСУ атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено шесть украинских дронов. По словам губернатора Дмитрия Миляева, в результате атаки никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ снова атаковали автобус с мирными жителями из Белоруссии. Зачем Киев это делает?

    В Подмосковье задержали банду мигрантов-педофилов

    На фото с Марса обнаружили «черный пистолет пришельцев»

    Мужчинам подсказали правильную технику стимуляции клитора

    Мошенники стали массово использовать ситуацию с бензином для обмана россиян

    На Западе забили тревогу из-за нового решения Украины

    Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ

    Бойцы ВСУ убили дроном пытавшихся сдаться в плен сослуживцев

    Импровизированные морги с сотнями останков бойцов ВСУ сгорели в Великом Приколе

    Трампа уличили в скупке обвалившихся из-за его пошлин акций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok