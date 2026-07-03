ВСУ атаковали российский регион

Миляев: В Тульской области уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено шесть украинских дронов. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал.

По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Миляев предупредил, что на территории региона по-прежнему сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее ВСУ при помощи беспилотника самолетного типа атаковали туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень». В момент удара в машине находились 14 человек, трое пострадали.