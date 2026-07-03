ВСУ снова атаковали автобус с мирными жителями из Белоруссии. Зачем Киев это делает?

В Брянской области ВСУ ударили по автобусу из Белоруссии

2 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника самолетного типа атаковали туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень».

В машине в тот момент находились 14 человек. В результате ЧП пострадали два водителя и один пассажир, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Находившиеся в транспортном средстве граждане Белоруссии доставлены в Гомельскую область.

Спустя несколько часов по району атаки был нанесен повторный удар. Тогда обошлось без пострадавших, однако подробности инцидента неизвестны.

Дроны ВСУ нацелились на заведомо гражданские машины

Вечером того же дня ВСУ атаковали городской автобус в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). По словам главы региона Леонида Пасечника, ранения получили 12 мирных жителей, возвращавшихся с работы. Политик уточнил, что пострадавших экстренно госпитализировали.

В середине июня украинские военные атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которые ехали на отдых в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за произошедшее.

Дрон Hornet Вооруженных сил Украины Фото: Reuters

Кроме того, сообщалось об атаках на грузовики, бензовозы и даже машины скорой помощи.

Отдельно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. Политик указал, что эта атака не имеет ничего общего с боевыми действиями. Противник сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее.

Украину уличили в желании втянуть Минск в конфликт

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил уверенность, что ВСУ умышленно атаковали рейсовый автобус на границе с Белоруссией. По мнению законотворца, Киев провоцирует Минск, втягивая его в прямой конфликт. Кроме того, Украина пытается запугать жителей соседнего государства, угрожая расправой за попытку попасть на территорию РФ, считает политик.

В свою очередь, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский обратил внимание, что международные организации проигнорировали атаку ВСУ на автобус. Он подчеркнул, что подобные случаи должны подвергаться осуждению вне зависимости от того, кто за них ответственен, поскольку речь идет о покушении на детей.

Предположительно, противник целенаправленно дает дронам команду самостоятельно выискивать цели среди гражданских объектов. Ранее депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» указал, что система искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir активно применяется ВСУ для нанесения ударов вглубь российской территории. Ее главное преимущество — многократное сжатие времени от обнаружения цели до удара: с часов до минут, а в некоторых случаях — секунд.