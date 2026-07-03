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03:41, 3 июля 2026Мир

Раскрыта реакция ОБСЕ на удар ВСУ по автобусу с детьми

Полянский: ОБСЕ проигнорировала атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проигнорировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные случаи должны подвергаться осуждению вне зависимости от того, кто за них ответственен, поскольку речь идет о покушении на детей.

Отсутствие реакции, по словам дипломата, выглядит крайне негативно для имиджа ОБСЕ. Он отметил, что в ОБСЕ «воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран».

17 июня ВСУ атаковали дронами автобус с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.

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