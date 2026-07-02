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21:22, 2 июля 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали еще один автобус с людьми

Пасечник: ВСУ атаковали автобус с людьми в Лисичанске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Вечером 2 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали городской автобус в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

В результате удара ранения получили 12 мирных жителей, возвращавшихся с работы. Политик уточнил, что пострадавших экстренно госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, добавил Пасеячник, дроны ВСУ атаковали несколько гражданских грузовиков в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 2 июля беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал туристический автобус МинскАнапа на таможенном переходе «Красный камень». В результате пострадали два водителя, которым оказали всю необходимую медицинскую помощь. Среди пассажиров пострадавших нет. Находившиеся в транспортном средстве граждане Белоруссии доставлены в Гомельскую область.

До этого дрон ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала через Брянскую область на отдых в Геленджик.

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