ВСУ атаковали еще один автобус с людьми

Пасечник: ВСУ атаковали автобус с людьми в Лисичанске

Вечером 2 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали городской автобус в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

В результате удара ранения получили 12 мирных жителей, возвращавшихся с работы. Политик уточнил, что пострадавших экстренно госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, добавил Пасеячник, дроны ВСУ атаковали несколько гражданских грузовиков в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 2 июля беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень». В результате пострадали два водителя, которым оказали всю необходимую медицинскую помощь. Среди пассажиров пострадавших нет. Находившиеся в транспортном средстве граждане Белоруссии доставлены в Гомельскую область.

До этого дрон ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала через Брянскую область на отдых в Геленджик.