Бензовоз увернулся от дрона ВСУ на российской трассе

Бензовоз увернулся от дрона ВСУ Hornet

Водитель бензовоза увернулся от атаковавшего его машину украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал Dontstopwar.

На опубликованных кадрах видно, как ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Hornet летит в кабину грузовика. В последний момент водитель сумел вильнуть и дрон промахнулся, пролетев вдоль левого борта бензовоза.

Когда были сняты кадры — не раскрывается. Военкор Дмитрий Стешин уточняет, что ЧП произошло на трассе «Новороссия» под Мелитополем.

Ранее военный эксперт Алексей Живов в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание, что две недели назад на трассе Р-280 ВСУ массово атаковали российские бензовозы, которые шли в зону спецоперации, однако сейчас они доезжают невредимыми. По его мнению, такой факт указывает на то, что за это время были предприняты какие-то технические действия, которые защитили технику от беспилотников.