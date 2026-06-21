Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:08, 21 июня 2026Бывший СССР

Бензовоз увернулся от дрона ВСУ на российской трассе

Бензовоз увернулся от дрона ВСУ Hornet
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Водитель бензовоза увернулся от атаковавшего его машину украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал Dontstopwar.

На опубликованных кадрах видно, как ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Hornet летит в кабину грузовика. В последний момент водитель сумел вильнуть и дрон промахнулся, пролетев вдоль левого борта бензовоза.

Когда были сняты кадры — не раскрывается. Военкор Дмитрий Стешин уточняет, что ЧП произошло на трассе «Новороссия» под Мелитополем.

Ранее военный эксперт Алексей Живов в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание, что две недели назад на трассе Р-280 ВСУ массово атаковали российские бензовозы, которые шли в зону спецоперации, однако сейчас они доезжают невредимыми. По его мнению, такой факт указывает на то, что за это время были предприняты какие-то технические действия, которые защитили технику от беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский снова пригрозил Белоруссии

    Вэнс раскрыл тему предстоящих переговоров США и Ирана

    Миллионы бразильцев проснулись от жуткого сообщения

    Напавший на торговый центр в Краснодаре с мачете раскаялся

    На Западе предрекли неизбежность раскола внутри ЕС

    Критикуемый европейский лидер приготовился к уходу в отставку

    Бензовоз увернулся от дрона ВСУ на российской трассе

    Назван повышающий риск инсульта привычный продукт

    Десятки тысяч москвичей пробежались в темноте

    «Укрпочта» выступила с обвинением в адрес Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok