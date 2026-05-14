Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:30, 14 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили риски от применения ВСУ системы Palantir

Депутат Журавлев — о системе Palantir у ВСУ: У всех технологий есть уязвимости
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Расширение сотрудничества Киева с американской компанией Palantir действительно несет угрозу, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он признал, что платформа Maven Smart System — это не просто очередная программа, а ключевой элемент современной войны, который кратно повышает скорость и эффективность обнаружения целей.

«Система уже активно применяется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов вглубь российской территории. Ее главное преимущество — многократное сжатие времени от обнаружения цели до удара: с часов до минут, а в некоторых случаях — секунд», — предупредил Журавлев.

Однако он отметил, что у любой технологии есть уязвимости, и существуют асимметричные ответы. Депутат подчеркнул, что Россия активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в военную сферу, форсированно сокращая отставание по ряду направлений.

Так, парламентарий напомнил, что в 2025 году начались массовые поставки в войска систем с элементами ИИ с планами по их кратному наращиванию. В дронах-камикадзе, таких как ZALA, бортовой ИИ может самостоятельно захватывать и удерживать цель без участия оператора, что делает атаку более точной и устойчивой к помехам радиоэлектронной борьбы. Семейство «Ланцет» способно автономно находить и поражать приоритетные цели.

Журавлев признал, что у России нет прямого аналога стратегической системы Palantir, объединяющей все информационные потоки на уровне театра военных действий. Однако, как признают в Пентагоне, технологический уровень российских войск и ВСУ, полученный в ходе интенсивного конфликта, не уступает американскому. Россия делает ставку на практическое внедрение на земле, а не на создание единой глобальной платформы, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что расширение сотрудничества Киева с американской компанией Palantir несет серьезную угрозу для России. В распоряжении Palantir имеется платформа Maven Smart System (MSS), позволяющая собирать и анализировать при помощи искусственного интеллекта (ИИ) большие массивы данных, в том числе с беспилотников и спутников, и использовать их для выявления целей для ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    В США разоблачили Зеленского

    Фицо раскритиковал действия ЕС в отношении России фразой «Мы такие идиоты?»

    Консул рассказал о выдаче виз российским дипломатам в Швейцарии

    Учительница занялась сексом со школьником в пикапе и попалась из-за мужа

    Американский Nightwatch уличили в слежке за российским «Сарматом»

    Россиянам напомнили о приближающейся короткой рабочей недели

    На Западе пристыдили Каллас после ее ответа Путину

    Глава МИД Ирана пригрозил ответственностью сотрудничающим с Израилем странам

    США начали запасаться огромным количеством оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok