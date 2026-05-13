Наука и техника
09:43, 13 мая 2026

Серьезную угрозу для России в сотрудничестве Киева и Palantir объяснили

Иван Потапов
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Расширение сотрудничества Киева с американской компанией Palantir несет серьезную угрозу для России. Об этом для RT пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание напоминает, что в распоряжении Palantir имеется платформа Maven Smart System (MSS), позволяющая собирать и анализировать при помощи искусственного интеллекта (ИИ) большие массивы данных, в том числе с беспилотников и спутников, и использовать их для выявления целей для ударов.

«Поэтому сейчас расширение сотрудничества Palantir с Киевом является взаимовыгодным мероприятием и очень серьезной угрозой для России», — пишет Telegram-канал.

Издание отмечает, что для американской компании Украина станет «крупнейшим в мире реальным полигоном современной сетецентрической войны, где можно будет отточить свои наработки военного ИИ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с руководителем американской технологической компании Palantir Technologies Алексом Карпом, заявил, что Киев развивает сотрудничество с оборонным сектором США.

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью сказал, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, часть имеющегося у НАТО плана включает в себя использование платформы ИИ MSS компании Palantir, способной обрабатывать огромные объемы данных и быстро анализировать информацию.

