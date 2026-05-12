Бывший СССР
10:55, 12 мая 2026

Зеленский рассказал о сотрудничестве с оборонным сектором США

Зеленский: Украина развивает сотрудничество с американским оборонным сектором
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Украина развивает сотрудничество с оборонным сектором США. Об этом в Telegram заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя встречу с руководителем американской технологической компании Palantir Technologies Алексом Карпом.

«Хорошая встреча с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом. Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, они обсудили с Карпом технологическое развитие как для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для гражданских потребностей.

Ранее в США рассказали о почти полном прекращении поддержки президентом США Дональдом Трампом Украины. Сообщалось, что администрация американского лидера сократила помощь Киеву на 99 процентов.

