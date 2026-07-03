Кастюкевич: ВСУ намеренно атаковали автобус из Белоруссии с целью провокации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно атаковали рейсовый автобус в Брянской области на границе с Белоруссией, чтобы запугать жителей страны. Об этом ТАСС заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Я убежден, что атака, которую киевские фашисты совершили в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автобус Минск — Анапа, была намеренной и спланированной», — высказался он, напомнив, что атака стала уже второй за последнее время.

По мнению Кастюкевича, Киев провоцирует Минск, втягивая его в прямой конфликт. Кроме того, Украина пытается запугать жителей Белоруссии, угрожая расправой за попытку попасть на территорию РФ, считает он.

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень» днем 2 июля. В результате пострадали два водителя, которым оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала через Брянскую область на отдых в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей.