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06:47, 3 июля 2026Бывший СССР

Импровизированные морги с сотнями останков бойцов ВСУ сгорели в Великом Приколе

Импровизированные морги с телами военных ВСУ сгорели в Великом Приколе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командование 4-го батальона 119-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) складировало тела украинских военнослужащих в импровизированных моргах в заброшенных домах в селе Великий Прикол в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Однако, по информации "офицеров" бригады, все строения "внезапно" сгорели в ходе боевых действий вместе с телами военнослужащих», — отмечается в публикации. Уточняется, что в моргах находились «сотни останков» бойцов ВСУ.

Ранее несколько десятков тел солдат ВСУ пропало из морга военного госпиталя в Сумах. Это произошло после того, как морг посетило командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли практически все тела. По предварительным данным, их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.

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