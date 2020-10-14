Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Вакцина была зарегистрирована в среду, 14 октября, центром «Вектор». «Начать бы я хотел с другого, с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину от коронавируса», — сказал президент России, открывая совещание с членами правительства.

Ранее препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой вакциной от коронавируса в мире. 11 августа президент России объявил о регистрации препарата. Его производство запустили 15 августа. Первыми решили привить медиков и граждан из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году.