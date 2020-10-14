Украина назвала условие закупки российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором Киев готов закупить российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Киев готов приобрести вакцину из любой страны-производителя, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердит ее эффективность и безопасность.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в министерстве здравоохранения нет», — заявил Степанов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев решил отказаться от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко раскритиковал российский препарат. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что отказ от российской вакцины означает смертный приговор огромному числу украинцев.

С начала пандемии на Украине выявили более 276 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели 118 тысяч пациентов, скончались 5229.

Российский препарат «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире. Массовую вакцинацию планируется запустить в 2021 году.