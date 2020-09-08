Украина откажется от российской вакцины против коронавируса

Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Комментируя вопрос о том, что ответит Киев, если Москва предложит ему свой препарат, Кулеба сказал: «Мы эффективно сотрудничаем с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами в этой сфере».

Министр добавил, что у Украины очень предметный диалог с Евросоюзом и очень тесный с США по поводу получения вакцины от COVID-19. «И когда я говорю "диалог" — это [означает, что] уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении», — пояснил Кулеба.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности создать в стране вакцину от коронавируса. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко критиковал российскую вакцину.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V», массовая вакцинация запланирована на середину сентября.