Разработчики впервые показали вторую российскую вакцину от коронавируса

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые показал фотографии разработанной им второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Как указали разработчики, в названии вакцины отражено, что ее «действующим началом» являются эпитопы — синтетические аналоги тех участков белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу.

В Роспотребнадзоре рассказали, что из состава вакцины исключили вещества, которые могут вызвать иммунопатологическое состояние организма — например, антителозависимое усиление вирусной инфекции у тех, кто уже сделал прививку. По данным ведомства, организм начинает вырабатывать антитела и иммунитет в ответ на появление чужеродного белка. Там добавили, что препарат показал свою безопасность и эффективность уже на доклиническом этапе исследований.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что разработанная центром «Вектор» вакцина появится в сентябре. 27 августа заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но для более точных оценок надо дождаться завершения исследований.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V», его производство запустили 15 августа. Сначала препарат получат медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация запланирована на середину сентября.