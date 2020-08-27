Раскрыт минимальный срок действия второй российской вакцины от коронавируса, разрабатываемой ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора. О сроках рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александр Рыжиков в интервью телеканалу «Россия 24».

Предполагается, что вакцина обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон.

«Пока исследования не завершены, поэтому о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, мы говорить не можем. Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа», — заявил Рыжиков. Он также отметил, что в случае, если длительность иммунитета составит один сезон, в центре прибегнут к ревакцинации.

«Возможно, мы пойдем по схеме, которая сейчас много десятилетий уже испробована, испытана от клещевого энцефалита: это вакцинация, ревакцинация, и последующая ревакцинация через три года», — объяснил эксперт.

Ранее 27 августа президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. По его мнению, препарат будет надежным и эффективным и будет конкурировать с первой вакциной, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.