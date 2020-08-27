Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По словам Мурашко, препарат начал поступать в больницы в рамках третьей фазы исследования. Он напомнил, что на сайте мэра Москвы открылась запись на участие в исследованиях. В них смогут принять участие горожане старше 18 лет без признаков ОРВИ и не заражавшиеся коронавирусом.

Глава Минздрава напомнил, что эпидемия корноавируса не завершена и в больницах находятся более 80 тысяч человек. Он назвал вакцину достойным оружием и добавил, что необходимо довести борьбу с инфекцией до логического завершения.