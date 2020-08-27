Путин анонсировал скорое появление второй российской вакцины от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. Ее скорое появление анонсировал президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24», трансляция которого идет на YouTube.

По мнению президента, второй препарат будет надежным и эффективным. Он предположил, что российские вакцины будут конкурировать между собой, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

Путин также выразил надежду, что удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом и «создать необходимые условия для дальнейшей работы». Он призвал граждан помнить, что коронавирус никуда не делся и надо соблюдать меры безопасности.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено его производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.