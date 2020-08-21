Раскрыты подробности исследований второй российской вакцины от коронавируса

Клинические исследования второй российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает центр «Вектор» Роспотребнадзора, могут закончиться к сентябрю. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре добавили, что препарат может подойти к этапу регистрации в октябре. Документы подадут после завершения второго этап исследований. В ноябре планируется начать производство.

Роспотребнадзор также раскрыл подробности участия добровольцев в исследованиях. В них участвуют 86 человек, они разделены на две группы. 43 получили вакцину «ЭпиВакКорона», а еще 43 — плацебо. У всех хорошее самочувствие и нет общих реакций, их госпитализировали на 23 суток, уточнили в ведомстве. О введении препарата первым добровольцам сообщалось 12 августа.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V», 15 августа было запущено его производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.