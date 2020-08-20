Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

Противопоказания к вакцинации от коронавируса будут схожи с ограничениями, существующими для других препаратов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Так, делать прививку не будут россиянам с повышенной температурой тела, а также тем, кто незадолго до прихода в медкабинет употреблял алкоголь. «Вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — пояснил эксперт.

Кроме того, он посоветовал гражданам задавать интересующие вопросы врачам и проверять условия хранения препарата. «Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц», — пояснил Жемчугов, добавив, что прививку должен делать врач, а не медсестра.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.