Российский вирусолог назвал условие для эффективности популяционного иммунитета

Для эффективности популяционного иммунитета нужно вакцинировать не менее 50 процентов населения России. Такое условие назвал вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает «Медвестник».

Альтштейн обратил внимание, что в России много людей, необоснованно выступающих против прививок, что может помешать вакцинации большого числа пациентов. Он добавил, что коллективный иммунитет влияет на распространение коронавируса, и при активной передаче у людей возникают защитные механизмы, усложняющие процесс.

Вирусолог предположил, что через год или два вакцина может уже не понадобиться, так как коронавирус непредсказуем. Он рассказал, что в 2002 году в Китае и Вьетнаме произошла вспышка SARS (тяжелый острый респираторный синдром), из-за которой погибло много людей. Специалисты сделали вакцину, но она не понадобилась, так как вирус постепенно ослабел сам. Еще через несколько лет на Ближнем Востоке произошла вспышка MERS (ближневосточный респираторный синдром), умерли 800 человек, но и тогда препарат не понадобился.

Ранее инфекционист заявил, что для проверки действия российской вакцины никого не будут заражать специально, так как сейчас это категорически запрещено. Он добавил, что после проведения новых исследований препарата возможно появление новых побочных эффектов. Перед этим двое добровольцев рассказали, что после введения вакцины чувствовали головную боль, жар и ломоту в теле. В Минздраве предупреждали, что среди побочных эффектов вакцины значатся озноб, повышение температуры, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота и снижение аппетита. У некоторых пациентов может возникнуть аллергия.

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса стало известно 11 августа, ее назвали «Спутник V». По словам президента Владимира Путина, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей препарат. Массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября. Еще один препарат разрабатывается центром «Вектор».