Россиян предупредили о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса

С проведением более широких исследований российской вакцины от коронавируса возможно появление новых побочных эффектов. Об этом предупредил бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев, передает «Интерфакс».

По словам Малышева, первая и вторая фаза испытаний могли не выявить все побочные действия препарата.

Специалист добавил, что никого не будут специально заражать для проверки действия вакцины. Он напомнил, что ученые в прошлом проводили подобные опыты, но сейчас это категорически запрещено, как и испытание препаратов на себе.

12 августа двое добровольцев, которые первыми испытали на себе российскую вакцину от коронавируса, рассказали, что у них были головная боль, жар и ломота в теле после введения препарата. В Минздраве предупреждали, что среди побочных эффектов вакцины значатся озноб, повышение температуры, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота и снижение аппетита. У некоторых пациентов могут возникнуть аллергия, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови, добавили в министерстве.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. Он добавил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат. По словам директора центра Александра Гинцбурга, массовая вакцинация россиян начнется примерно в середине сентября. Параллельно препарат разрабатывает новосибирский центр «Вектор», 17 августа начался второй этап его испытаний.