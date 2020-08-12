Испытавшие российскую вакцину от COVID-19 рассказали о боли, жаре и ломоте

Двое добровольцев, которые одними из первых испытали на себе российскую вакцину от коронавируса, рассказали о головных болях, жаре и ломоте в теле после введения препарата. Их монологи публикует издание «Такие дела».

По словам 24-летнего Андрея Вольникова, выпускника Сеченовского университета, 2D-художника, при проведении испытаний добровольцев разделили на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, во второй — двухкомпонентную. «Я был в первой группе — нам раз ввели, и все. Самочувствие было плохое в первый день: болела голова, ломота мышц. Но это побочка многих вакцин, это нормально», — рассказал он.

Как рассказала 37-летняя Анна Куткина, аудитор и мать 12-летней девочки, во время вакцинации ей «было страшно». «К вечеру резко поднялась температура до 38 градусов, болела голова, я чувствовала ломоту в теле», — вспомнила россиянка, подчеркнув, что «в итоге ничего страшного не было».

В инструкции к препарату, опубликованной на сайте госреестра лекарственных средств, говорится и о таких побочных эффектах вакцины, как озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота, снижение аппетита. «У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», — предупреждают разработчики вакцины.

О регистрации препарата стало известно 11 августа. Президент Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.