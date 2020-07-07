Российский врач описала состояние добровольцев после вакцинации от коронавируса

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук описала РИА Новости состояние добровольцев, испытавших российскую вакцину от коронавируса.

По ее словам, они чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток. Как уточнила врач, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, а второй группе — чуть более двух недель назад.

Незначительная поствакцинальная реакция у добровольцев ничем не отличались от реакций на другие вакцины. Так, на коже в месте инъекции появились покраснения, у некоторых появились головная боль, першение в горле, боли в суставах или повысилась температура.

Как пояснила Смолярчук, степень выраженности этих реакций была минимальна, вмешательства со стороны врачей не потребовалось. Выписка добровольцев при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась российской вакциной от коронавируса. Как рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, организация хотела бы видеть российских разработчиков в «Тестах солидарности» для разрабатывающихся вакцин.

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