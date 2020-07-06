ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в российской вакцине от коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, организация хотела бы видеть российских разработчиков в «Тестах солидарности» для разрабатывающихся вакцин. Также ВОЗ внимательно следит за испытаниями авифавира. «Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов», — отметила научный сотрудник.

Программа «Тесты солидарности» запущена ВОЗ 18 марта для обмена данными по различным видам лечения от COVID-19 и тестированию лекарственных препаратов. В ней участвует около 45 стран, однако Россия, США, Великобритания, Китай и Франция отказались участвовать в ней.

В конце июня директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.

18 июня первым добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. После вакцинации от COVID-19 они чувствуют себя хорошо. Каких-либо осложнений или побочных реакций не выявлено.

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