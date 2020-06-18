Российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

Первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Исследование провели на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Участников тестирования разделили на две группы по 9 человек, чтобы ввести им разные компоненты вакцины. В Минобороны добавили, что никто из добровольцев не жаловался на состояние, у них не выявили побочных реакций и осложнений.

box#2618535

Накануне в Минздраве сообщили, что вакцинацию первых российских добровольцев проведут также 19 июня. Затем участников исследования поместят в стационар на 28 дней под наблюдение врачей. Медики также будут контролировать их состояние в течение шести месяцев после выписки.

Всего в исследовании участвуют две формы вакцины — жидкая и порошковая (лиофилизированная), оба из них будут вводиться внутримышечно. Испытания проводятся в двух московских медучреждениях: в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, а с порошковой — в Первом МГМУ имени Сеченова.

На 18 июня в России выявлен 561 091 случай коронавируса, зафиксировано 7060 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!