Названы даты вакцинации от коронавируса первых российских добровольцев

Первые российские добровольцы пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции 18-19 июня. Такие даты назвали в Минздраве, передает «Интерфакс».

После вакцинации добровольцев поместят в изоляцию в условиях стационара на 28 дней, за их здоровьем будут следить врачи. Кроме того, медики будут контролировать их состояние в течение шести месяцев после выписки из стационара.

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Ранее появилась информация о том, что в исследовании участвуют две формы вакцины — жидкая и порошковая (лиофилизированная). Как рассказали в Минздраве, оба вида препарата будут вводиться внутримышечно. Испытания будут проходить в разных учреждениях Москвы: с жидкой вакциной будут работать в в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, а с порошковой — в Первом МГМУ имени Сеченова.

За сутки в России зафиксировали 7843 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявили 553 301 случай коронавируса, умерли 7478 человек, выздоровели 304 342.

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