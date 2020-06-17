Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от коронавируса. Комментарии отобранных для проведения клинических испытаний россиян приводит газета Минобороны «Красная звезда».

Так, сообщается, что одним из испытуемых стал адъюнкт Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по имени Александр. По его словам, он с курсантских пор регулярно сдавал кровь и плазму, является почетным донором России.

«Страшно? Нет. Вакцина уже прошла успешное испытание на животных. Поэтому особо не переживал и не раздумывал, когда предложили принять участие в клинических испытаниях. Кто-то из моих близких меня отговаривал, а кто-то, наоборот, поддержал мое решение», — поделился испытуемый. Он добавил, что во время двухнедельной изоляции перед испытаниями читает книги и работает над диссертацией.

Курсант-доброволец Елизавета этой же академии в свою очередь заявила, что помогать людям — это ее долг. По ее словам, для этого она решила стать военным врачом. Девушка добавила, что болезнь не коснулась ее родных и близких, однако хочет, чтобы, в случае их заражения, вакцина была уже испытана. «Я вижу как страдает из-за коронавируса население не только нашей страны, но и всего мира, поэтому сразу, как появилась возможность хоть как-то помочь, я решила, что приложу все усилия к этому. Для меня очень важно стать участником этого эксперимента», — рассказала курсант.

Еще один доброволец по имени Артем несколько лет назад был в числе тех, на ком исследовали вакцину против геморрагической лихорадки Эбола.

«Все добровольцы спокойны и уверены в себе, так как понимают, что это безопасно. Сперва моя супруга меня отговаривала. Однако после того, как я ей объяснил, что нет поводов чего-то бояться, она дала свой положительный ответ. Сейчас мы регулярно с ней переписываемся, общаемся по видеосвязи. Я на детишек смотрю, они на меня», — поделился он и сравнил испытания вакцины с прыжком с парашютом. Сперва охватывает волнение из-за неизвестности, однако, когда оказываешься в небе, «захлестывает адреналин».

Военный врач по имени Артур считает, что именно врачи смогут помочь в изобретении вакцины. «Кто, если не мы, должны быть на переднем крае в борьбе с коронавирусом. Тем более если мы докажем эффективность и, самое главное, безопасность этой вакцины на себе. С детства мечтал быть военным врачом, сочетать две свои любимые профессии», — отметил он.

Среди добровольцев оказался психолог Игорь. Он является начальником группы психологической работы бригады. «Никаких сомнений, участвовать или отказаться, ни у меня, ни у приехавших сюда военнослужащих нашей бригады не было. Все морально готовы помочь нашей стране в данном эксперименте. Это я вам как психолог говорю», — поделился специалист.

Также в числе добровольцев — двое военнослужащих по контракту войск РХБ защиты — Юрий и Станислав. Юрий отметил, что его родные переживают, однако гордятся им. Станислав напомнил, что все военные принимали присягу и клялись «мужественно защищать свой народ и Отечество».

17 июня в России приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

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