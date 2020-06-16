В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».

Минздрав разрешил проведение клинических исследований, а также согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских. Первой группе добровольцев введут новую вакцину в ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Начальник отделения Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Виктор Павлов заявил, что сейчас все добровольцы находятся под наблюдением их специалистов. «Состояние здоровья у них хорошее. Чувствуют они себя бодро и уверенно. До истечения двухнедельной изоляции мы ежедневно проводим полный комплекс всех необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей», – подчеркнул он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.

13 июня вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в сентябре институт Гамалеи начнет промышленное производство вакцины против коронавируса. Предполагается, что в августе препарат получит регистрационное досье и регистрацию.

Всего с начала пандемии в России выявили 545 458 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7284 летальных исхода, выздоровели 294 306 человек.

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