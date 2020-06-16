В Минздраве ответили на вопрос о «полной свободе» от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос, «когда же полная свобода и делаем что хотим без масок». По его словам, успокоиться из-за ситуации с коронавирусом можно будет не раньше февраля 2021 года. Об этом он заявил в программе «Док Ток» на Первом канале, передает РИА Новости во вторник, 16 июня.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что все-таки нужно говорить о следующем годе», — предположил министр.

Он также отметил, что важным фактором является формирование популяционного иммунитета к инфекции. Для прерывания цепочки распространения COVID-19 этот показатель должен составлять по меньшей мере 45 процентов, а лучше — 50-60 процентов.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что по уровню заболеваемости COVID-19 Россия находится на низшей точке, циркуляция вируса не превышает одного процента. Иммунная прослойка населения, по его словам, составляет около 17-20 процентов.

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