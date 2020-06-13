Минздрав назвал три главных способа защиты от коронавируса

Соблюдение масочного режима россиянами наряду с мытьем рук и социальной дистанцией является важным элементом профилактики коронавируса. О трех главных способах защиты от болезни рассказал ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, чтобы получить еще больший эффект снижения числа заболевших, следует соблюдать меры гигиены. Мурашко отметил, что ношение масок особенно важно в общественных местах и транспорте.

Ранее глава Минздрава объявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом взята под контроль, однако в каждом регионе нужно прислушиваться к советам врачей и сохранять масочный режим «еще какое-то время». По словам Мурашко, популяционный иммунитет к инфекции в России пока не сформировался, но людей с антителами становится все больше.

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

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