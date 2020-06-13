Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Такую дату назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По словам Голиковой, пик пришелся на время, когда в стране начался выход из режима нерабочих дней. В тот период ПЦР-тестирование на наличие коронавируса увеличилось в 5,6 раза.

Эпидемия в России начала развиваться с 17 марта, тогда количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз, уточнила вице-премьер.

12 июня глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом взята под контроль, однако в каждом регионе нужно прислушиваться к советам врачей и сохранять масочный режим «еще какое-то время». По словам Мурашко, популяционный иммунитет к инфекции в России пока не сформировался, но людей с антителами становится все больше.

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

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