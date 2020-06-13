Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 520 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

К данному моменту в России зафиксировано 520 129 случаев заражения в 85 регионах. За весь период насчитывается 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 8706 новых случаев заражения коронавирусом.

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