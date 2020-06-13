Умер заразившийся коронавирусом брат губернатора Хабаровского края

Умер депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

Ему было 67 лет.

Как рассказал агентству источник в медицинских кругах, Фургал в мае попал в больницу с коронавирусом. У него развилась двусторонняя пневмония, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фургал возглавлял комитет Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию. Политик был членом ЛДПР.

16 мая в возрасте 67 лет умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.

В России за последние сутки было выявлено 8987 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом. Из них 269,3 тысячи выздоровели, 6715 пациентов скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 14,2 миллиона тестов на коронавирус.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!