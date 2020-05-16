Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия» в Удмуртской республике.

Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция. Ему было 67 лет.

Шудегов был доктором физико-математических наук. Он написал более 380 научных работ по проблемам науки, образования, социальной защиты населения, экологии, физики твердого тела, нанотехнологий, статей по нормативно-технической и инновационной деятельности в сфере науки и высшей школы.

На посту законотворца он запомнился рядом инициатив, среди которых приравнивание насмешек над учителем к оскорблению представителя власти, а также запрет чиновникам заключать госконтракты с компаниями, где на руководящих позициях работают их родственники.

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения в 83 регионах. За весь период эпидемии в России скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



