За последние сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525). За минувшие сутки зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 4940 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи.

С 14 по 15 мая в стране зафиксировали 10 598 зараженных в 85 регионах России. Скончались 113 человек, вылечились — 4696 человек.

Ранее 16 мая в МВД России напомнили, что за отказ от принудительного тестирования в случае подозрения на наличие коронавирусной инфекции гражданин может подвергнуться штрафным санкциям на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, наказание за бездействие предусмотрено в случае, если гражданин вернулся из-за границы и не сообщил о своем приезде, а также не обратился в медицинские организации при ухудшении самочувствия.

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