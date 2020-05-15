В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За сутки с 13 на 14 мая в стране зафиксировали 9974 новых случая инфицирования в 84 регионах страны. Скончались 93 человека, вылечились — 5527 человек.

Ранее 15 мая стало известно, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом. У жительница Бурятии, которую выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов на инфекцию, спустя 16 дней снова проявились симптомы ОРВИ. Анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции, женщину повторно госпитализировали.

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