В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.

Волынец заявила, что во многих регионах России вводятся масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех граждан есть средства для обеспечения себя средствами индивидуальной защиты.

По ее мнению, правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться на основе цен на данные товары в каждом регионе из расчета одна маска на день.

В особых случаях также можно раздавать необходимые средства защиты россиянам вместо пособия, считает она.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить эти средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

По последним данным, в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии, 53 530 пациентов выздоровели.

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