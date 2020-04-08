Для нуждающихся семей с детьми в самоизоляции предложили ввести пособие

Для российских семей с детьми, которые оказались в сложной ситуации во время самоизоляции из-за коронавируса, предложили ввести дополнительную материальную поддержку. Соответствующее обращение направил Национальный родительский комитет (НРК) на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила в беседе с RT председатель комитета Ирина Волынец.

Согласно инициативе НРК, пособие должно быть введено для семей, в которых взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой зарплаты, в связи с чем их доход сократился до уровня ниже прожиточного минимума. Размер выплат будет определяться индивидуально: из расчета не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи.

«В случае, если режим нерабочих дней и самоизоляции будет продлен, то организовывать такие выплаты нужно ежемесячно, пока не будет окончен режим самоизоляции», — сказала Волынец.

Из-за пандемии коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим, в регионах действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. С учетом новых случаев общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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